"Mr. President Trump,", firmato, professor, medico immunologo e virologo. Dopo aver condotto la sua battaglia in Italia, il professor Burioni punta dritto verso il cuore dell'impero americano e con tweet indirizzato direttamente a Donald Trump - il quale sta decisamente sottovalutando l'epidemia - spiega: "Signor Presidente, mentre tutti gli americani hanno un certo grado di immunità contro l'influenza stagionale, non esiste alcuna immunità contro questo nuovo coronavirus. Il virus è pericoloso, si diffonde molto rapidamente e penso che sottovalutare questa malattia infettiva sarebbe un errore mortale". Nel tweet precedente il presidente aveva twittato messaggi rassicuranti ai suo concittadini: L'anno scorso 37.000 americani sono morti per l'influenza comune. In media tra 27.000 e 70.000 all'anno. La vita e l'economia continuano. In questo momento ci sono 546 casi confermati di CoronaVirus, con 22 morti. Pensa a questo!. Un messaggio "troppo" tranquillizzante che ha solleticato la tastiere del nostro Burioni il quale da settimane combatte contro la narrazione rassicurante che paragona il Coronavirus a una normale influenza stagionale. Così la decisione di scrivere a Trump per metterlo in allarme.