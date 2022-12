PHOTO



«Complimenti a Firenze, il modo migliore per combattere la diffusione di un virus estremamente contagioso. Tanta gente tutta insieme dentro al museo. Il coronavirusringrazia». Così il virologo Roberto Burioni in un tweet commenta lagratuità dei Musei comunali a Firenze nel fine settimana, annunciata dal sindaco di Firenze Nardella. In effetti la decisione del sindaco di Firenze sembra andare contro tutte le misure precauzionali e le linee guida anti Coronavirus promosse dal governo. Il consiglio di evitare gli assembramenti, soprattutto negli spazi chiusi, è tra le misure più diffuse della task-force messa in piedi contro il virus.