PHOTO



Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Secondo quanto è in grado di rivelare l'Espresso, l'imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”. Nel frattempo sono arrivati a 52 i nuovi positivi al Coronavirus al Billionaire, il locale di Flavio Briatore chiuso il 17 agosto dopo una violenta polemica col sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda colpevole di aver disposto la chiusura delle discoteche entro mezzanotte. Tutti fanno parte del personale. I primi sei si erano registrati nei giorni scorsi: tutti sono stati messi in isolamento per poi effettuare i tamponi. I test processati dall'Unita' di crisi del Nord Sardegna e anche nei laboratori di Cagliari hanno fornito il responso che porta a circa 60 il totale. Nel frattempo e' arrivata la notizia della chiusure della famosa discoteca 'Sottovento' di Porto Cervo: anche qui un positivo tra i lavoratori del locale. Lo scontro col sindaco di Arzachena Nei giorni scorsi era andato in scena lo scontro a distanza tra Roberto Ragnedda, sindaco del piccolo comune sardo di Arzachena e Flavio Briatore. La colpa del sindaco sarebbe quella di aver obbedito alle disposizione del governo di chiudere le discoteche per evitare il proliferare dei contagi. Tra queste, naturalmente, anche il noto Billionaire di Briatore. Il quale Briatore ha lanciato strali contro il sindaco colpevole, a suo dire, di voler ridurre in povertà imprenditori e lavoratori della zona. Replica serafica del sindaco: "Caro signor Briatore, le ordinanze vanno rispettate per la salute di noi tutti, sopratutto per la salute delle persone anziane come lei. Per quel che riguarda i lavoratori - ha poi sottolineato il giovane sindaco - sappia che ho scaricato casse nel suo locale e so bene come li trattate..." Controreplica di Briatore: "Ma guardate in che mani siamo: al governo abbiamo un bibitaro dello stadio san Paolo di Napoili (leggi Luigi Di Maio) e come sindaco uno che faceva lo scaricatore". La qual cosa stupisce per la rozzezza: a occhio e croce c'è solo da stringere la mano (covid permettendo) a un sindaco che ha lavorato come operaio riuscendo anche a laurearsi in giurisprudenza. Ma sono finezze che Briatore evidentemente non apprezza. Risultato: oggi il Billionaire è un focolaio...