La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit party Nigel Farage a negoziare con Bruxelles, e se Londra non otterrà quel che chiede all'Unione Europea, dovrebbe semplicemente uscire con un 'no deal'. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista al Sunday Times alla vigilia del suo viaggio nel Regno Unito. Il presidente sostiene che il prossimo premier britannico dovrebbe rifiutarsi di pagare i 39 miliardi di sterline previsti per il 'divorzio' e semplicemente "andarsene" se Bruxelles non dovesse accettare le richieste britanniche. "Se fossi in loro non pagherei - dichiara al domenicale del Times - Io sono così, non pagherei, è una cifra enorme". Trump aggiunge che Londra dovrebbe "citare in giudizio" l'Ue, i cui "errori hanno causato danni" alla Gran Bretagna, per avere una posizione più forte nei negoziati. Promette inoltre che "farà il massimo" per arrivare ad una accordo di libero scambio Washington-Londra nei mesi che seguiranno la Brexit. "Mi piace molto Nigel - afferma Trump a proposito di Farage - Ha molto da offrire. E' una persona molto intelligente. Loro (i conservatori) non lo coinvolgono. Avrebbero molto da guadagnare coinvolgendolo. Non l'hanno ancora capito". Il presidente, nell'intervista, dice anche che dovrà "conoscere" Jeremy Corbyn prima di autorizzare l'intelligence Usa a condividere i suoi segreti con un governo di sinistra del Labour, e che Londra dovrà "fare attenzione" a non compromettere la condivisione delle informazioni riservate facendo entrare Huawei nelle reti 5G britanniche.