Un assalto che ha ricordato quello di Capitol Hill a Washington del 6 gennaio 2021. Un gruppo di sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha sfondato il blocco istituito dalla Polizia Militare e ha invaso la rampa e l'area superiore del palazzo del Congresso Nazionale a Brasilia, edificio che ospita la Camera dei Rappresentanti e il Senato. I manifestanti sono apparsi sul tetto, ma anche su tutti i prati adiacenti, compreso quello del palazzo presidenziale di Planalto. Lo riporta O Globo.

I manifestanti si sono concentrati presso il quartier generale dell'esercito, e sono scesi successivamente verso l'Esplanada dos Ministérios. Le forze dell'ordine hanno usato ordigni stordenti per cercare di contenere i manifestanti. Il ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, il ministro della Giustizia, Flavio Dino, e il capo dell'Ufficio per la sicurezza istituzionale (GSI), generale Gonçalves Dias, hanno seguito le manifestazioni di questa domenica a Brasilia.

Il presidente in carica, Luiz Inacio Lula da Silva, non si trova in questo momento a Brasilia ma si trova nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate.

Nelle immagini si vedono i sostenitori di Bolsonaro percorrere le rampe che danno accesso al Palazzo presidenziale, nel tentativo di occupare il tetto del moderno edificio progettato da Oscar Niemeyer. La stragrande maggioranza indossava i colori della bandiera brasiliana. L'ex presidente, sconfitto da Lula alle ultime presidenziali, si trova attualmente negli Stati Uniti. I suoi sostenitori non hanno mai accettato la sconfitta e centinaia di loro si sono accampati davanti al quartier generale dell'esercito, a Brasilia, già il giorno dopo le elezioni del 30 ottobre.