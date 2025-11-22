La polizia federale brasiliana ha arrestato Jair Bolsonaro, nella sua casa di Brasilia. Con un comunicato, la polizia ha reso noto di aver eseguito un mandato d'arresto cautelare emesso autorizzato dalla Corte Suprema federale, riporta la Cnn brasiliana.

L'arresto è stato chiesto per violazione degli arresti domiciliari da parte dell'ex presidente di estrema destra che a settembre è stato condannato a 27 anni e tre mesi per il tentativo di golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Quella di oggi, spiega O'Globo, è quindi detenzione cautelare e non per la pena a cui è stato condannato Bolsonaro, dal momento che la sentenza non è definitiva e vi sono ancora in corso appelli. La polizia ha inoltre reso noto che l'arresto è stato eseguito senza manette e senza "esposizione mediatica".

"Lo hanno imprigionato, ma non so perché", ha dichiarato all'Afp Celso Vilardi, uno degli avvocati di Bolsonaro che ieri hanno presentato al Tribunale Supremo Federale una richiesta per far scontare la pena agli arresti domiciliari, affermando che la detenzione porrebbe "un rischio concreto e immediato per l'integrità fisica e alla vita stessa" del 70nne ex presidente la cui salute è "estremamente delicata" a causa di diverse malattie e complicazioni conseguente all'attentato subito durante la campagne elettorale del 2018. Secondo “O Globo”, l'arresto è stato motivato da ragioni di ordine pubblico e segue la veglia a sostegno dell'ex presidente indetta ieri da suo figlio, il senatore Flavio Bolsonaro, la cui iniziativa è stata ritenuta dalla polizia "un rischio per i partecipanti e gli agenti".

La Corte Suprema di Brasilia ha inoltre ordinato ieri la custodia cautelare del deputato Alexandre Ramagem, alleato di Bolsonaro, condannato nello stesso processo dell'ex presidente e presumibilmente fuggito negli Stati Uniti. Secondo gli inquirenti, Ramagem avrebbe lasciato il Brasile lo scorso settembre attraverso lo stato di Roraima, al confine con il Venezuela, e proseguito clandestinamente verso il Venezuela o la Guyana francese prima di dirigersi negli Stati Uniti. Ramagem, ex direttore dell'Agenzia di Intelligence Brasiliana, è stato condannato a 16 anni di carcere in regime di isolamento per reati di criminalità organizzata, colpo di Stato e abolizione violenta dello stato di diritto democratico.

I giudici hanno riconosciuto Bolsonaro colpevole di aver organizzato un colpo di Stato per rovesciare il presidente socialista Ignacio Lula da Silva, che lo aveva battuto di misura alle elezioni del 2022. Secondo l'accusa, il complotto prevedeva l'assassinio di Lula e del giudice della Corte Suprema che sta ora presiedendo il caso, Alexandre de Moraes. La cospirazione, secondo la tesi dell'accusa, sarebbe fallita per il mancato sostegno dei vertici delle forze armate.