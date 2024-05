Blitz degli attivisti di “Ultima Generazione” al ministero della Giustizia. Sei persone hanno imbrattato con vernice nera le colonne poste all’entrata del ministero di via Arenula, a Roma prima di essere fermati e accompagnati in commissariato dalla polizia.

«Una decina di cosiddetti attivisti “climatici” questa mattina ha imbrattato la facciata del ministero della Giustizia con vernice nera ed esposto striscioni-ha dichiarato in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia – Ringrazio Polizia di Stato e Polizia penitenziaria per il pronto intervento che ha consentito di contenere le condotte degli attivisti e di indentificarli. Ovviamente non rimarranno impuniti ed eserciteremo, anzi, come ministero ogni facoltà riconosciuta dalla legge per presentare il conto salato a questi teppisti ideologici».

Per il capogruppo di FI in Senato, Maurizio Gasparri, «si fingono ecologisti ma sono degli autentici teppisti, dei fanatici e degli irresponsabili». Più che alla galera, ha detto l’esponente azzurro, «andrebbero condannati a ripulire con olio di gomito e grande sudore i danni che fanno».