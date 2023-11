La guerra di Israele contro Hamas è entrata nel suo trentaseiesimo giorno. A Gaza, il ministero della Sanità controllato da Hamas riferisce che più di 11.078 palestinesi sono stati uccisi e che l'ospedale al-Shifa è completamente al buio e isolato dopo essere stato colpito da un missile.

Secondo l'Idf l'attacco alla struttura sanitaria più grande della Striscia di Gaza è il risultato di un fallito lancio di missili da parte di Hamas. Secondo una fonte israeliana citata dal Wall Street Journal, gli ostaggi nelle mani di Hamas potrebbero essere tenuti nei sotterranei dell'ospedale e questo rende difficile per l'esercito operare nel complesso. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che una persona è stata uccisa e altre 28 ferite in un attacco israeliano all'ospedale Al-Quds di Gaza. Secondo il rapporto, alcune delle vittime erano rifugiati che avevano cercato riparo nel complesso dell'ospedale Un portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che che 20 ospedali a Gaza sono completamente fuori servizio.

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver condotto una serie di raid contro le strutture di Hamas situate nel cuore di un distretto civile di Gaza, e di aver ucciso due comandanti della forza Nukhba che avevano preso parte all'assalto del 7 ottobre. Macron ha esorta Israele a fermare i bombardamenti su Gaza, ma Netanyahu gli ha risposto affermando che la morte dei civili è responsabilità di Hamas.

Il Segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah terrà oggi un nuovo discorso pubblico, il secondo dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre, alle 14 ora italiana. Nel suo primo discorso Nasrallah aveva annunciato che ''tutti gli scenari sono aperti'' rispetto al conflitto in corso e ''ciò che accadrà sul fronte libanese dipende solo da quello che accade a Gaza''.

Msf: “Situazione catastrofica”

La situazione all'interno dell'ospedale al-Shifa di Gaza City è "catastrofica", riferisce un chirurgo citato dall'Ong Medici Senza Frontiere. "Nelle ultime ore gli attacchi contro l'ospedale si sono drammaticamente intensificati. Il nostro staff ha segnalato una situazione catastrofica poche ore fa", ha scritto Msf su X Medici Senza Frontiere ha dichiarato di non essere al momento in grado di contattare nessuno del personale dell'ospedale. Muhammad Abu Salmiya, direttore dell'ospedale Al-Shifa, ha detto sabato che "Tutto quello che posso dire è che abbiamo iniziato a perdere vite umane. I pazienti muoiono di minuto in minuto, anche le vittime e i feriti muoiono, persino i bambini nelle incubatrici. Abbiamo perso un bambino nell'incubatrice, abbiamo perso anche un giovane nel reparto di terapia intensiva".

Siamo “a pochi minuti dalla morte”. Le autorità israeliane ritengono che sotto l'ospedale di al-Shifa sia nascosto il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar.