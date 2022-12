PHOTO



Non abbiamo ancora risultati chiari, ma "vinceremo questa sfida". Lo ha detto Joe Biden parlando a Washington. "Non possiamo ancora dichiarare la vittoria finale - ha aggiunto - ma i numeri ci dicono che è evidente: vinceremo questa sfida''. Biden parla di ''una netta maggioranza'' e ''oltre 300 voti dei grandi elettori''. "Vinceremo questa gara. Guardate cosa è successo da ieri. In Georgia eravamo indietro, ora siamo in vantaggio e vinceremo quello stato. Ventiquattro ore fa eravamo indietro in Pennsylvania, e vinceremo la Pennsylvania. E ora siamo avanti, ma stiamo vincendo in Arizona, stiamo vincendo in Nevada, qui il ​​nostro vantaggio è raddoppiato", ha sottolineato affermando subito dopo: ''La democrazia funziona. I vostri voti saranno contati tutti. Non mi interessa quanti cercheranno di fermarlo. Non permetterò che accada''.Ma ''dobbiamo restare calmi e pazienti'', è l'appello di Biden per il quale il tempo di attesa nel conoscere l'esito finale del voto ''non sarà tempo sprecato, sto già pensando al vostro futuro e lavorando per questo''. E ha ammesso che in questo momento negli Stati Uniti ci sono ''tensioni molte elevate'' e che è necessario un ''piano economico per la crescita''. I voti scrutinati Col 95% dei voti scrutinati in Pennsylvania, ora Joe Biden ha il 49,4% (3.295.304 voti) contro il 49,3% di Donald Trump (3.289.717). All'appello mancano ancora meno di 150 mila schede, in gran parte da aree prevalentemente democratiche. Se si aggiudicherà la Pennsylvania, il candidato democratico Joe Biden conquisterà venti grandi elettori che lo porterebbero ad un totale di 273 e quindi a garantirsi la presidenza degli Stati Uniti, salvo ricorsi legali da parte dell’attuale presidente, Donald Trump. Trump non ha però intenzione di concedere la vittoria della Casa Bianca allo sfidante democratico, secondo quanto riferito da fonti alla Cnn, Biden è ormai avanti tanto in Georgia che in Pennsylvania. Trump ne avrebbe parlato con i suoi collaboratori, compreso il suo capo dello staff Mark Meadows e alla Casa Bianca sarebbero preoccupati su chi debba comunicare al presidente che la sua presidenza è finita: si fa con insistenza il nome del genero, Jared Kushner. Per il tycoon, «stanno cercando di rubare un'elezione, stanno cercando di truccare un'elezione, e non possiamo lasciare che accada» Biden dovrebbe tenere un discorso alla nazione in giornata. Se il candidato democratico sarà dichiarato vincitore nelle prossime ore annuncerà i primi passi della transizione verso la Casa Bianca, dove è previsto che si insedi il 20 gennaio. Una fonte a conoscenza dei piani ha fatto sapere che non c’è alcuna intenzione di aspettare l’esito delle azioni legali intentate dalla campagna del presidente Donald Trump contro il conteggio dei voti in alcuni stati.