Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la commutazione delle pene di 1.500 persone agli arresti domiciliari e la grazia di altri 39 cittadini condannati per crimini non violenti, in quello che definisce il più grande atto di clemenza della storia moderna del Paese. Lo riporta "Abc News". La commutazione delle pene riguarda le persone che hanno già scontato almeno un anno ai domiciliari dopo essere state rilasciate dal carcere in epoca Covid.

Il capo della Casa Bianca ha fatto sapere che ulteriori passi in questa direzione saranno intrapresi nelle prossime settimane. «Gli Stati Uniti sono stati costruiti sulla promessa della possibilità e delle seconde occasioni. Come presidente, ho il grande privilegio di concedere la grazia alle persone che hanno dimostrato rimorso e che hanno seguito un percorso di riabilitazione, dando loro l'opportunità di partecipare alla vita quotidiana e di contribuire alle loro comunità, e di cancellare le iniquità nelle sentenze pronunciate verso gli autori di crimini non violenti, specialmente quelli condannati per crimini legati alla droga», afferma Biden nella dichiarazione.

L'annuncio segue la grazia concessa dal presidente a suo figlio Hunter, sotto processo per reati fiscali e per possesso illegale di un'arma da fuoco. In precedenza, Biden aveva già decretato 122 commutazioni di pene e 21 grazie.