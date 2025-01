Il presidente uscente Joe Biden conferisce la prestigiosa "Medaglia presidenziale della libertà" a 19 personalità, scegliendo figure simboliche a pochi giorni dall’insediamento di Donald Trump. La più alta onorificenza civile degli Stati Uniti viene assegnata al cantante e attivista Bono, alla leggenda del basket Magic Johnson, all’attrice e attivista Jane Goodall, al calciatore Lionel Messi, agli attori Denzel Washington e Michael J. Fox, oltre che alla direttrice di Vogue Anna Wintour e allo stilista Ralph Lauren.

La premiazione includerà anche figure impegnate come lo chef José Andrés, fondatore di World Central Kitchen, e l’ambientalista Jane Goodall. Biden ha inoltre scelto personalità politiche come George Soros, finanziere e filantropo noto per il suo sostegno ai diritti umani, e Hillary Clinton, definita dalla Casa Bianca come una donna che «ha fatto storia più volte». «La sua carriera ha ispirato generazioni, diventando la prima donna candidata da un grande partito alla presidenza americana», ha affermato l’amministrazione Biden.

Un riconoscimento postumo viene conferito a Robert Francis Kennedy, noto come "Bobby" Kennedy, assassinato nel 1968 durante la corsa alla nomination democratica. «La sua eredità continua a ispirare chi combatte per la giustizia e il servizio pubblico», ha dichiarato l’esecutivo.

Infine, Biden ha consegnato giovedì un’altra decorazione a Liz Cheney, ex funzionaria repubblicana e critica dichiarata di Donald Trump, membro della commissione che ha indagato sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. «Il presidente Biden crede che le grandi persone mantengano sempre la fede, garantiscano equità e pongano l’integrità sopra ogni altra cosa», ha concluso la Casa Bianca nel comunicato ufficiale.