PHOTO



Il presidente Donald Trump è un leader "debole" senza "leadership morale" che ha seminato il caos e fomentato la violenza che ha recentemente colpito le città degli Stati Uniti. E' quanto il candidato democratico della Casa Bianca, Joe Biden, dirà in un discorso a Pittsburgh, stando alle anticipazioni diffuse dallo staff della sua campagna elettorale. "Questo presidente molto tempo fa ha perso ogni leadership morale in questo Paese. Non può fermare la violenza - perché per anni l'ha fomentata", affermerà Biden. "Potrebbe credere che pronunciare le parole 'legge e ordine' lo renda forte, ma il suo fallimento nel chiedere ai suoi stessi sostenitori di smetterla di agire come una milizia armata in questo Paese mostra quanto sia debole", dichiarerà l'ex vice presidente. Le parole di Biden arrivano dopo le dichiarazioni di Trump: "A Portland c'e' il caos, ed e' cosi' da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non fara' pulizia andremo li' e lo faremo noi per loro", aveva scritto su twitter Trump che era tornato a invocare il pugno duro sulle proteste nella citta' in cui negli scontri e' stato ucciso un attivista di estrema, destra sostenitore del tycoon. Il presidente Usa conferma anche la sua visita a Kenosha, la citta' del Wisconsin in cui e' stato ferito Jacob Blake, per incontrare le forze dell'ordine.