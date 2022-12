PHOTO



Fino a ieri il latte di bufala era conosciuto come l’ingrediente essenziale della mozzarella prodotta nelle aree campane e molto amata nella cucina italiana e internazionale. Ma ecco che due giovani di Capaccio, in provincia di Salerno, Daniela e Pasquale Senatore, decidono di dare vita ad una start up e di utilizzare il latte di bufala dop al cento per cento, prodotto dall’azienda Barlotti di Paestum, nella cosmetica naturale. Ed è anche naturale chiamarla Biancamore che nasce proprio dall’unione del candore, dalle proprietà benefiche del latte di bufala, e dalla dolcezza e delicatezza emolliente dei prodotti di benessere della cosmesi naturale che sono stati accolti con grande consenso dal mercato. “Ero in attesa del mio primo figlio e in cerca di un rimedio naturale per la mia pelle irritata – racconta Daniela Senatore, laureata in Economia a Milano, con esperienza professionale nell’ambito della cosmesi - decisi di immergermi in una vasca di acqua tiepida e latte di bufala e, da lì, ebbi l'intuizione: trasformare questo naturale rimedio in una promessa di benessere”. Con il fratello Pasquale, anche lui si è laureato in Economia dei mercati finanziari presso l’Università Bocconi di Milano, hanno messo in campo le esperienze accumulate in giro per il mondo e sono passati dalla riscoperta di un antico rimedio alla realizzazione di un concreto progetto imprenditoriale. Una promessa mantenuta per due motivi: il primo che, grazie a questa idea, hanno deciso di tornare a vivere al Sud mettendo in campo pragmatismo e creatività nella cornice di uno scenario suggestivo dei Templi di Paestum; il secondo, grazie alla sperimentazione, alla ricerca e alle innovative tecniche cosmetiche e, soprattutto, all’utilizzo del latte che viene ottenuto da allevamenti ecosostenibili in prodotti di bellezza. "Il latte utilizzato per i prodotti Biancamore viene fornito dalla famiglia Barlotti – spiega Pasquale - che si occupa dell’allevamento delle bufale dagli inizi del 1900 e fondatrice dell’omonimo caseificio. Si tratta di un prodotto fresco e genuino, contenente alte quantità di acido lactobionico, in grado di proteggere i tessuti dai danni ossidativi causati dai radicali liberi e di nutrire la pelle favorendone l’idratazione in modo del tutto naturale”. Una formula ideale dunque per creare un bel catalogo di prodotti di bellezza: crema viso, crema corpo, detergente, crema mani, burro cacao. Sono naturalmente idratanti, non vengono testati sugli animali, sono nickel tested e non contengono parabeni. Ecco il successo di questa formula che si estende sempre più sul mercato, fino a creare un nuovo concept di benessere, dall’e-shop a uno spazio interamente dedicato ai prodotti per la pelle al latte di bufala: così nasce Casa Biancamore, il primo store progettato da “360 Creative Lab” che sarà inaugurato sabato 14 Aprile a Paestum, alle ore 17, in Piazza Basilica. Uno spazio concepito per praticare il benessere a tutto tondo, in un ambiente dal design contemporaneo che omaggiano l’architettura di Paestum. “Paestum è il luogo dove i ritmi rallentano, si può godere della natura e della semplicità delle piccole cose, come il latte appena munto”, sottolineano orgogliosi Daniela e Pasquale Senatore, fondatori di Biancamore - e “Casa Biancamore” è uno spazio aperto, dedicato a chi ama prendersi cura di sé scegliendo prodotti naturali...realizzati con quanto di più genuino il nostro territorio possa offrire”. Ed è stato proprio il contatto con l’immenso patrimonio storico-archeologico di Paestum, con l’agricoltura tradizionale e gli allevamenti di bufala locali, con prodotti e sapori autentici a far scattare in questi due talenti del Sud la voglia di creare qualcosa di originale, mettendosi in gioco, e che racchiudesse questi due universi: da un lato, la creatività, l’innovazione, la sperimentazione e, dall’altro, il territorio con gli ingredienti del latte di bufala sapientemente utilizzati. Così nasce Biancamore e la storia interessante, non scontata, di due giovani imprenditori: Daniela e Pasquale Senatore.