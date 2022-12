PHOTO



"Non posso portare avanti una battaglia che non posso vincere". Così il senatore del Vermont Bernie Sanders, in corsa per le primarie democratiche negli Usa ha deciso di interrompere la sua campagna elettorale. Sarà dunque Joe Biden a sfidare Donald Trump alle elezioni presidenziali in programma per il 2020. "Ma se la nostra campagna è giunta al termine, il nostro movimento no", ha aggiunto, "il nostro movimento ha vinto la lotta ideologica nel partito anche se non ha conquistato la nomination". E poi: "Saremo al fianco di Biden per sconggere Trump". "Bernie Sanders è fuori! La sua gente dovrebbe venire nel partito repubblicano": twitta Donald Trump cha accusa il partito democratico di aver fatto fuori il candidato socialista. "Sanders e' fuori grazie a Elizabeth Warren. Se non fosse stato per lei, Bernie avrebbe vinto quasi ogni stato nel Supertuesday! E' finita esattamente come il partito democratico voleva".