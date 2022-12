PHOTO

Del Debbio

«Sui siti hanno scritto che io e Mario Giordano ci fermiamo per troppo tempo ma io l’ordine di servizio non l’ho ancora ricevuto». A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio, che secondo i rumors si dovrebbe fermare per una lunga pausa natalizia dal 9 dicembre al 27 gennaio. Una sorte condivisa con Mauro Giordano, conduttore del talk "Fuori dal coro". Il motivo di questa lunga sosta sarebbe da individuare nel fatto che il programma "soffierebbe" sul fuoco dei no vax e sarebbero quindi preferibili delle trasmissioni più moderate. Soprattutto nelle settimane clou per Silvio Berlusconi (che secondo alcuni avrebbe preso direttamente la decisione) per così coltiverebbe le sue aspirazioni sul Colle inviando un messaggio chiaro ai no vax. «Io non occhieggio a nessuno, i no vax mi attaccano violentemente spessissimo, ultimamente anche su WhatsApp. Ho fatto la terza dose, sono assolutamente favorevole al vaccino. Io faccio un dibattito, e per farlo bisogna esser in due, non si può fare un talk show con una sola voce. Io faccio parlare tutti ma poi di casa ognuno si fa la sua opinione. Io faccio così - ha detto Del Debbio a Un Giorno da Pecora -, se non vogliono che faccia così lo fa un altro, ci sono tanti conduttori in Italia». Del Debbio: «Le intenzioni di Berlusconi non mi riguardano» Le sembra verosimile che Berlusconi, avvicinandosi la corsa al Quirinale, per le sue reti desideri un’informazione più moderate? «Io non sono per nulla preoccupato da questa eventualità. Non non voglio sapere nulla, faccio il mio lavoro. Le intenzioni del presidente Berlusconi non mi riguardano». Se dovesse esser confermato questo lungo stop cosa penserebbe? «Sarebbe innaturale - ha detto Del Debbio a Rai Radio1 -, perché di solito si finiva a metà dicembre come tutti e si ricominciava dopo l’epifania». Lei crede che Berlusconi abbia concrete chance di diventare presidente della Repubblica? «Non lo so, io penso che la persona che ci crede di più sia lui. Non lo sento da un po' di tempo ma mi hanno detto che lui ci crede molto. Cosa c’entri la mia trasmissione con la sua eventuale elezioni al Colle, comunque, mi sfugge...». Mediaset smentisce la sospensione della trasmissione di Del Debbio Non ci sarà nessuno stop, di nessun programma, durante le festività nella programmazione Mediaset. Lo apprende l’Adnkronos da fonti Mediaset, che chiariscono così i dubbi sui "rumors" circolati nelle ultime ore in merito allo stop di alcune trasmissioni, tra cui "Fuori dal coro" di Mario Giordano e "Dritto e Rovescio" di Paolo Del Debbio. Nelle prossime ore è atteso un comunicato esplicativo di Mediaset, in cui verrà illustrata la programmazione d’informazione durante il periodo delle strenne.