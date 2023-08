Dopo aver partecipato alla festa di compleanno - il 50esimo - del ministro della Giustizia belga, Vincent Van Quickenborne, hanno pensato, una volta usciti, di urinare sul furgone della polizia parcheggiato fuori dall'abitazione. I tre protagonisti della surreale vicenda sono ora indagati per oltraggio e travolti da una bufera d'indignazione nazionale che non ha risparmiato il ministro, ovviamente estraneo ai fatti.

L'episodio risale alla notte tra il 14 e il 15 agosto ed è avvenuto a Courtrai, nel nord-ovest del Paese. La casa era soggetta a particolare protezione dopo che il ministro, nel 2022, aveva ricevuto delle minacce dai trafficanti di droga. Nella protezione rientrava anche la videosorveglianza rafforzata. Secondo il quotidiano Het Nieuwsblad, tre uomini ubriachi sono stati filmati a tarda notte mentre urinavano su un furgone che faceva parte del dispositivo di sicurezza dedicato alla tutela del ministro.

Van Quickenborne, che ha assicurato di non aver assistito alla scena, ha chiarito di "disapprovare ovviamente" quanto accaduto. "Se la polizia ha fatto degli accertamenti, bisogna dare un seguito", ha aggiunto il liberale fiammingo in una nota trasmessa dal suo gabinetto. Un sindacato di polizia, il Snps, ha giudicato i fatti "indegni di un ministro della Giustizia", in un comunicato stampa ironico intitolato "lo scandalo Watergate". "E' un pugno ai nostri agenti di polizia, una mancanza di rispetto per le donne e gli uomini in uniforme", ha stigmatizzato.