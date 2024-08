Una barca a vela di circa 50 metri, con bandiera inglese, è affondata alle 5 del mattino al largo di Porticello, in provincia di Palermo. A bordo si trovavano 22 persone, di cui 15 sono state salvate dalle motovedette della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Tuttavia, sette persone risultano ancora disperse.

L'affondamento è avvenuto a causa di una tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona, rendendo impossibile il controllo dell'imbarcazione. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, che giace a 49 metri di profondità, a circa mezzo miglio dalla costa. Sul posto, Carabinieri, 118 e Protezione Civile assistono i superstiti a Porticciolo.

Tra i salvati, si trova anche un bimbo di pochi mesi, che viaggiava con la madre. Il piccolo, portato all'Ospedale dei Bambini di Palermo per precauzione, sta bene, ma i medici lo stanno sottoponendo ad alcuni esami per sicurezza. I superstiti provengono da diversi paesi, tra cui Inghilterra, Nuova Zelanda, Irlanda, e uno dallo Sri Lanka.