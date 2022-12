PHOTO



"Sono sicura che sia stato deliberatamente avvelenato". Lo ha detto alla radio Ekho Moskvy (Eco di Mosca) la portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh, che stamani su Twitter ha dato notizia del suo ricovero "in terapia intensiva", precisando poi lo stato di "coma". https://www.youtube.com/watch?v=BcTPu7sKTpI Il leader dell'opposizione russa si è sentito male in aereo ed è stato necessario un atterraggio d'emergenza. Il volo è atterrato a Omsk, nel sudovest della Siberia, ha twittato Yarmysh. "Stamani Navalny stava rientrando a Mosca da Tomsk (in Siberia). Durante il volo si è sentito male. Atterraggio di emergenza a Omsk - ha scritto in un primo tweet - Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mischiato nel tea. E' l'unica cosa che ha bevuto da questa mattina. I medici dicono che con i liquidi caldi le sostanze tossiche vengono assorbite più velocemente. Alexei non è cosciente". Navalny è la più forte tra le voci critiche di Vladimir Putin.Su Twitter è stato postato un video girato a bordo dell'aereo su cui viaggiava Alexei Navalny. Si sente una voce lamentarsi e si vedono i soccorritori passare in corridoio. Secondo i viaggiatori a bordo del volo Tomsk-Mosca, l'oppositore e' andato alla toilette da cui non e' piu' uscito se non in barella. Navalny gridava chiedendo aiuto.