In Austria si parla già di “Blaues Beben”, ovvero “terremoto azzurro”. Stando agli exit poll la FPOe, il partito di estrema destra guidato da Herbert Kickl, vincerà le elezioni per il rinnovo del Nationalrat, il Consiglio nazionale. Per la FPOe si tratterebbe di una storica vittoria che non accadeva dalla Seconda guerra mondiale anche se annunciata da oltre due anni.

"Il risultato delle elezioni non potrebbe essere più chiaro di quello di oggi, gli elettori hanno espresso la loro volontà, il risultato elettorale è una chiara conferma che le cose non possono continuare così nel Paese. Siamo pronti a guidare un governo e pronti per i colloqui con tutti i partiti", ha detto il leader Herbert Kickl parlando alla televisione austriaca Orf dopo gli exit poll.



Il Partito della Libertà d'Austria alle elezioni di oggi per il rinnovo del Nationalrat (il parlamento austriaco), secondo le proiezioni, ha ottenuto il 29,2% dei voti. Il Partito popolare austriaco (Ovp) del cancelliere in carica, Karl Nehammer è rimasto al 26,3% per un calo di oltre dieci punti. In calo anche i Verdi, i partner di governo, rimasti all'8,7% (-5,2% rispetto al 2019). Terzo partito si profila essere la SPOe al 20,6%. L’Ovp ha confermato di non voler formare una coalizione di governo con il partito di estrema destra.

Secondo un sondaggio condotto per i canali televisivi "Atv" e "Puls 24", l'immigrazione, le domande di asilo e la criminalità legata ai migranti sono i temi su cui si basa la vittoria del Partito della libertà. Inoltre, per un elettore su sei, le misure contro il coronavirus e la vaccinazione obbligatoria sono state una ragione o una delle ragioni del loro voto.

Il Partito popolare (Ovp) e il Partito socialdemocratico (Spo) hanno potuto contare sul loro elettorato di base, come dimostrano le principali motivazioni di voto espresse dai loro sostenitori: "questioni e valori di partito"; "unico partito votabile"; o espressione dell'elettorato "di base" della formazione politica sono fra le risposte più diffuse per coloro che hanno votato le due forze. Per i socialdemocratici, il motivo di voto specifico "questioni sociali e giustizia sociale" è al secondo posto (16 per cento), mentre per il Partito popolare solo al quinto posto fra le motivazioni si attesta il cancelliere uscente, Karl Nehammer (12 per cento). In ogni caso, il 13 per cento degli elettori dell'Ovp e dell'Spo ha dichiarato di voler esprimere un voto contro il leader dell'Fpo, Herbert Kickl, o contro un governo di coalizione fa popolari e Partito della libertà.