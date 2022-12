PHOTO



"In caso estremo l'Austria potrebbe chiudere completamente il Brennero", ha detto il ministro della Difesa austriaco Hans Peter Doskozil a Innsbruck. La preoccupazione degli austriaci è che Germania e Italia non filtrino il flusso dei migranti. "In Tirolo avremo un grande problema. Se l'Italia lascia passare i migranti e la Germania ne respingerà molti ai confini, l'Austria diventerà una sorta di sala d'attesa".Proprio ieri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era espresso sul tema della barriera del Brennero. "Abbiamo lavorato settant'anni per abbattere i muri che dividevano l'Europa: non lasciamo che rinascano". Per il Presidente, "Le barriere sono delle zavorre" e "I muri non ci proteggeranno, se l'Europa non farà passi avanti come progetto comune".L'AustriaLa barriera al Brennero è stata spiegata qualche giorno fa dalla ministra dell'Interno austriaca Johanna Mikl-Leitner, che ha lanciato l'allarme profughi: il numero di profughi pronti a raggiungere l'Italia potrebbe raddoppiare dai 150mila dello scorso anno a 300mila. Da qui la preoccupazione del governo di Vienna di divenire meta di un flusso ingestibile di migranti, diretti verso il nord Europa proprio attraverso il passo del Brennero, che separa l'Alto Adige italiano dal Tirolo austriaco.Le reazioniIl ministro dell'Interno Angelino Alfano ha risposto, sostenendo che la barriera "rischia di violare la regola del buon senso, oltre che gli accordi di Schengen". Ancora più netto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni: "Non possiamo accettare la logica di gesti unilaterali".Per Vienna, però, la barriera è "assolutamente compatibile con Schengen".