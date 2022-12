PHOTO



L'attentatore che ha schiantato un camion sul mercatino di Natale di Berlino, provocando 12 morti tra i quali l'italiana Fabrizia de Lorenzo, è morto in uno scontro a fuoco con la polizia italiana, a Sesto San Giovanni, nel milanese. Prima di morire ha urlato "Allah akbar". L'uomo, un tunisino di nome Anis Amri, è stato identificato dalle impronte digitali e dalla misura del volto. Era appena arrivato in treno dalla Francia, ma quando è uscito dalla stazione ferroviaria si è imbattuto in un controllo di polizia. Quando l'hanno fermato ha sparato contro gli agenti, che hanno risposto al fuoco uccidendolo sul colpo. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un poliziotto, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.