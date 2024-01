Diventa definitiva la condanna a 14 anni e 10 mesi per Juan Antonio Fernandez Sorroche l'anarchico spagnolo accusato di essere l'autore dell'attentato, nell'agosto del 2018, al K3, sede della Lega nel trevigiano.

I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal procuratore generale di Venezia e dall'imputato.

L'uomo era stato condannato con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia il 28 marzo dello scorso anno per il reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione ai danni della sede della Lega Nord-Liga Veneta di Villorba di Treviso. In primo grado era stata inflitta una condanna a 28 anni.