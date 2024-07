La direttrice dei servizi segreti statunitensi Kimberly Cheatle ha rassegnato le dimissioni, hanno riferito i media americani, il giorno dopo aver riconosciuto che l'agenzia ha fallito nella sua missione di prevenire l'attentato contro Donald Trump. Cheatle ha dovuto far fronte a richieste bipartisan di dimettersi dopo che un uomo armato di 20 anni ha ferito il candidato repubblicano alla presidenza durante un comizio elettorale del 13 luglio in Pennsylvania.

“Era in ritardo, avrebbe dovuto farlo almeno una settimana fa”, ha detto ai giornalisti Mike Johnson, presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti. “Sono felice di vedere che ha ascoltato la chiamata sia dei repubblicani che dei democratici”. Il presidente Joe Biden ha ringraziato Cheatle per i suoi quasi tre decenni nei servizi segreti e ha detto che si è "dedicata altruisticamente e ha rischiato la vita per proteggere la nostra nazione durante la sua carriera". "Sappiamo tutti che quello che è successo quel giorno non potrà mai più accadere", ha detto Biden in una nota. "Mentre andiamo avanti, auguro a Kim tutto il meglio e pianificherò di nominare presto un nuovo direttore".

Cheatle era comparsa ieri davanti a una commissione di supervisione del Congresso e aveva affermato che l'attacco a Trump, che è stato leggermente ferito all'orecchio destro, rappresenta un fallimento da parte dei servizi segreti. Lo aveva definito "il fallimento operativo più significativo dei servizi segreti degli ultimi decenni". Sia i repubblicani che i democratici avevano chiesto a Cheatle di dimettersi durante un'udienza molto tesa. Cheatle ha lavorato come agente dei servizi segreti per 27 anni prima di lasciare nel 2021 per diventare capo della sicurezza in Nord America per PepsiCo. Era stata nominata a capo dell'agenzia dal presidente Joe Biden nel 2022.