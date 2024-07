L’attentato a Donald Trump che ha provocato il ferimento dell'ex presidente degli Stati Uniti e la morte dell’attentatore e di un partecipante al comizio in Pennsylvania ha scatenato un’ondata di sdegno in tutto il mondo e la reazione dei grandi del mondo.

«Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti DonaldTrump è stato colpito durante un comizio – ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza».

«Sono sconvolto dalle immagini in Pennsylvania, seguo gli sviluppi e sono in contatto con l'Ambasciata – ha scritto invece il ministro degli Esteri Antonio Tajani – Auguro al 45simo Presidente una pronta guarigione e ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Usa. Condanno la violenza che non può avere spazio in dibattito democratico».

Messaggi anche dall’Europa. La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen si è detta «profondamente sconvolta» dalla sparatoria avvenuta durante un comizio dell'ex presidente usa Donald Trump in Pennsylvania. «Sono profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale dell'ex presidente Trump. Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente», ha scritto su X. «La violenza politica – ha continuato – non ha posto in una democrazia».

Da Macron «pensieri» per Trump. «Gli invio i miei auguri di pronta guarigione. Uno spettatore è morto, diversi sono rimasti feriti. È una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano», ha scritto il presidente francese.

Sconvolto anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. «Sono sconvolto nell'apprendere della sparatoria contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo comizio in Pennsylvania. Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo. La violenza non dovrebbe mai prevalere», ha scritto su X Zelensky. «Sono sollevato nel sapere che Trump è ora al sicuro e gli auguro una pronta guarigione. Le mie condoglianze vanno ai familiari della vittima di questo attacco, un partecipante al comizio», ha continuato. «Estendo il mio appello a mantenersi forti – ha concluso – a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questo evento. Auspico che l'America ne esca più forte».

Dall’America, oltre alle reazioni a caldo arrivate dsa Bush, Obama e Biden, sono arrivate poi quelle di Blinken, Harris e Pelosi. «Sono scioccato e rattristato dalla sparatoria al comizio dell'ex presidente Trump e sono grato che sia al sicuro – ha detto il segretario di Stato Usa – Non c'è posto per la violenza politica in America e dobbiamo tutti condannarla».

«Violenze come questa non hanno posto nella nostra nazione. Dobbiamo tutti condannare questo atto ripugnante e fare la nostra parte per garantire che non porti ad ulteriore violenza – spiega in una nota la vicepresidente americana Kamala Harris – Io e mio marito Doug siamo sollevati dal fatto che" Donald Trump non sia gravemente ferito. Preghiamo per lui, la sua famiglia e tutti coloro che sono rimasti feriti e colpiti da questa sparatoria insensata. Siamo grati ai servizi segreti degli Stati Uniti, ai primi soccorritori e alle autorità locali per la loro azione immediata».

«Essendo una persona la cui famiglia è stata vittima di violenza politica, so in prima persona che la violenza politica di qualsiasi tipo non ha posto nella nostra società – è il messaggio di Nancy Pelosi in una dichiarazione pubblicata su X – Ringrazio Dio che l'ex presidente Trump sia salvo. Mentre apprendiamo maggiori dettagli su questo terribile incidente, preghiamo affinché tutti i presenti alla manifestazione dell'ex presidente oggi rimangano illesi».