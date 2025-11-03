Una tranquilla corsa verso Londra si è trasformata in una scena di panico e caos. Alle 19:42 di sabato (le 20:42 in Italia), la polizia britannica ha ricevuto una chiamata da un convoglio diretto alla stazione di King’s Cross, dove un uomo armato di coltello stava attaccando i passeggeri. Il treno, partito alle 18:25 da Doncaster, è stato fermato meno di otto minuti dopo nella stazione di Huntingdon, circa 120 chilometri a nord della capitale. Le prime immagini e testimonianze raccontano di persone in fuga tra i vagoni, passeggeri feriti e sangue sui sedili.

Dieci feriti, due in condizioni gravi

Il bilancio dell’aggressione è di dieci persone ferite, due delle quali in condizioni considerate gravi. Il sospetto, un cittadino britannico di 32 anni, è stato arrestato dagli agenti armati poco dopo l’arrivo del treno in stazione. Un secondo uomo, di 35 anni, inizialmente fermato, è stato poi rilasciato senza accuse dopo che gli investigatori hanno accertato la sua estraneità ai fatti. Le autorità hanno escluso la pista del terrorismo, pur avendo attivato inizialmente il protocollo “Plato”, riservato ai potenziali attacchi terroristici. Le indagini sono ora concentrate sul movente personale o psichiatrico.

Tra le testimonianze più forti, quella di Olly Foster, passeggero del treno, che ha raccontato alla BBC: «Ho sentito gridare ‘correte, correte, c’è un tizio che sta accoltellando tutti’. Pensavo fosse uno scherzo di Halloween. Poi mi sono accorto che avevo la mano coperta di sangue». Molti passeggeri avrebbero tentato di bloccare l’aggressore, mentre altri si sono chiusi nei bagni o hanno cercato rifugio tra gli scompartimenti. La ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha elogiato «l’eccezionale coraggio del personale e dei passeggeri del treno», mentre Re Carlo III e la regina Camilla hanno espresso «profondo cordoglio e shock» per l’accaduto.

Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’attacco «profondamente preoccupante», chiedendo di «fare piena luce su quanto accaduto». Le autorità ferroviarie hanno avviato una verifica sui protocolli di sicurezza e sui tempi di intervento delle forze armate di polizia. Intanto, i feriti sono stati trasferiti in diversi ospedali della regione, mentre la stazione di Huntingdon è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica.