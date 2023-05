L'ufficio del procuratore dell'oblast di Kiev ha pubblicato le foto delle conseguenze di quello che ha definito il più grande attacco della Russia a Kiev con gli Uav Shahed (un tipo di arma noto anche come "drone kamikaze"): una persona è stata uccisa, un uomo di 41 anni, mentre una donna di 35 anni è stata ricoverata in ospedale, come dichiarato dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Quattro strutture civili sono state danneggiate, compresi edifici residenziali e auto di residenti locali.

Secondo le indagini, le forze russe hanno effettuato un attacco aereo con veicoli aerei senza equipaggio su Kiev intorno all'01.05 della notte del 28 maggio.

I distretti Darnytskyi, Holosiivskyi e Pecherskyi della capitale ucraina sono stati presi di mira. L'attacco aereo è durato più di 5 ore.

La procura ha avviato un'indagine per violazione delle leggi e dei costumi di guerra e per omicidio intenzionale (parte. II secolo 438 cc dell'Ucraina).

Si tratta di droni di fabbricazione iraniana, secondo quanto dichiarato Serhii Popko, alto funzionario militare di Kiev. La difesa aerea avrebbe abbattuto più di 40 droni, sugli oltre 50 lanciati sulla città.

Le forze russe controllano i droni kamikaze di fabbricazione iraniana via satellite, quindi questi Uav, come riporta Pravda Ucraina, stanno cercando di fuorviare il sistema di difesa aerea ucraino. A causa della minaccia dell'attacco del drone Shahed, un avviso di incursione aerea può durare a lungo, ha spiegato il colonnello Yurii Ihnat, Portavoce dell'Aeronautica Militare dell'Ucraina, in onda sul canale Espreso.tv.

I droni, ha spiegato Ihnat, sono stati lanciati da sud e da nord (di solito questi fronti sono usati dagli occupanti russi per lanciare attacchi Shahed). Ogni drone ha la sua rotta, ogni Uav ha un sistema di navigazione Gps ed è controllato tramite un satellite, quindi può volare anche in cerchio, e poi colpire in un certo momento.

«In questo modo - ha aggiunto -, il nemico cerca di confondere e fuorviare il nostro sistema di difesa aerea; utilizza la topografia dell'area per scomparire dai radar. Sia i droni kamikaze, come Shahed, sia i missili da crociera sono progettati per superare il sistema di difesa aerea, ma come possiamo vedere, la difesa aerea ucraina sta diventando sempre più forte ogni giorno. Vorremmo avere più attrezzature per ottenere una percentuale di successo del 100%. E forse l'aereo F-16, che abbiamo atteso così a lungo, può farcela meglio».

Secondo Ihnat, l'equipaggiamento più efficace contro i droni iraniani di notte sono i missili guidati antiaerei, che hanno una vasta area di azione, rispetto alle armi di difesa antiaerea a corto raggio. Viene utilizzata anche l'aviazione. «Certo, sarebbe meglio distruggere i droni Shahed con gruppi di fuoco mobili meno costosi - spiega il portavoce dell'Aeronautica -, ma purtroppo la loro efficacia notturna non è così grande. D'altra parte, alcuni dei droni sono stati effettivamente distrutti da questi gruppi la scorsa notte, ha aggiunto l'ufficiale».

A replicare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che ha definito i piani dei paesi occidentali di inviare aerei da combattimento F-16 in Ucraina come un'escalation inaccettabile, secondo quanto riporta la Tass. «Certamente, questa è un'escalation inaccettabile. Spero che ci siano persone ragionevoli in Occidente che lo capiscano», ha detto Lavrov al programma televisivo "Mosca. Cremlino. Putin".

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al Parlamento di Kiev di imporre ulteriori sanzioni contro l'Iran per 50 anni. Lo riporta il Kyiv Independent, citando i contenuti di una bozza di risoluzione seguente alla decisione in tal senso del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. L'Iran ha fornito alla Russia numeroso equipaggiamento militare, utilizzato da Mosca nella sua guerra contro l'Ucraina. La bozza prevederebbe il divieto assoluto di commercio con l'Iran, così come quello di investimenti e di trasferimento di tecnologie, nonché l'interruzione del transito dell'Iran attraverso il territorio ucraino e il ritiro dei beni iraniani dall'Ucraina. Il Parlamento dovrà ora approvare il disegno di legge perché quest'ultimo entri in vigore a tutti gli effetti.