Un raid delle Forze di difesa israeliane ha colpito un rifugio per sfollati all’interno dell'ospedale Shuhadaa al Aqsa nella città di Deir el Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Le fonti mediche locali riferiscono che nell'attacco sono morte almeno quattro persone, mentre altre settanta sono rimaste ferite. Le tende degli sfollati hanno preso fuoco a seguito del bombardamento.

Le autorità israeliane hanno affermato: «L'ospedale veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe delle Idf e lo Stato di Israele». Secondo quanto riportato sul canale Telegram delle Forze di difesa israeliane, l'azione militare è stata descritta come un "attacco preciso contro i terroristi attivi in un centro di comando".

Nel frattempo, l'Unione Europea ha richiesto "con urgenza spiegazioni" su quanto accaduto e ha esortato un’indagine immediata. L'UE ha dichiarato: «Gli attacchi contro membri delle forze di pace dell'ONU costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e sono inaccettabili».