Il tribunale distrettuale di Uppsala, in Svezia, ha respinto la richiesta di arresto per Julian Assange. La procura aveva inoltrato una richiesta formale di arresto per il fondatore di Wikileaks con l’accusa di violenza sessuale. L’ufficio del procuratore aveva annunciato a maggio la riapertura del procedimento che era stato archiviato nel 2017.

L’iter è ripartito dopo la richiesta presentata dal legale di una donna che accusa Assange di violenza sessuale. Il fondatore di WikiLeaks, attualmente in carcere in Gran Bretagna, nega ogni addebito relativo alla vicenda che risale al 2010.