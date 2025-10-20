Tragedia nel mondo dello sport italiano. Dopo la partita di Serie A2 tra Rieti e Pistoia, disputata domenica sera al PalaSojourner, un gruppo di tifosi locali avrebbe assalito con sassi e oggetti contundenti il pullman che trasportava i sostenitori toscani.

Durante l’aggressione è rimasto ucciso l’autista del mezzo, probabilmente colpito da un mattone lanciato contro il parabrezza. A confermarlo è la polizia locale, intervenuta subito dopo la sassaiola per ricostruire la dinamica dell’accaduto e avviare le indagini.

Profondo dolore in Toscana. «Un atto criminale che ci lascia increduli – ha dichiarato il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, sui social –. Ci stringiamo intorno ai familiari dell’autista ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i tifosi pistoiesi che erano sul bus e con le autorità che stanno indagando».

L’amministrazione comunale ha espresso cordoglio e solidarietà, annunciando l’intenzione di proclamare il lutto cittadino non appena saranno chiarite le circostanze del fatto.

La condanna della Sebastiani Basket Rieti: «Fatto gravissimo»

Anche la società laziale ha preso le distanze da quanto accaduto, diffondendo una nota ufficiale nella serata di domenica: «Il pullman che trasportava i tifosi ospiti è stato vittima di una sassaiola che ha causato la morte di un autista. La Sebastiani si dissocia completamente da questo atto inqualificabile – si legge – ed esprime il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima». Il club reatino ha assicurato piena collaborazione con le autorità: «Abbiamo piena fiducia negli inquirenti. Si tratta di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport e con i valori che cerchiamo di portare avanti ogni giorno».

Meloni: “Violenza folle, i responsabili saranno puniti”

Sull’episodio è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito la tragedia «un atto di violenza inaccettabile e folle». «Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia», ha scritto la premier su X.

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha espresso in una nota «le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima dell’insensato atto». «Seguiamo con attenzione l’iter giudiziario – ha comunicato la Fip – per valutare eventuali provvedimenti. Si tratta di un episodio che nulla ha a che fare con i valori dello sport». Anche la società Pistoia Basket 2000 si è detta «sconcertata» per l’accaduto: «Abbiamo appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio. Il presidente Joseph David e tutto il club si stringono alla famiglia della vittima e partecipano al loro dolore».