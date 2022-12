PHOTO



Anche Jake Angeli, l’uomo vestito da sciamano con il volto dipinto che è diventato il simbolo della follia dell’assalto al Congresso, è stato arrestato. Secondo quanto ha reso noto il dipartimento di Giustizia, Angeli, il cui vero nome è Jacob Anthony Chansley, è stato incriminato per diversi capi di imputazione. Angeli è accusato di essere entrato e rimasto consapevolmente un edificio o terreno limitato senza autorizzazione legale e con l'ingresso violento e la condotta disordinata sul terreno del Campidoglio, hanno detto i pubblici ministeri di DC. Con Angeli sono stati incriminati anche Adam Johnson, fotografato con sottobraccio il podio della Speaker Nancy Pelosi, e Derrick Evans, deputato statale della West Virginia. Johnson che Evans sono stati arrestati nelle ultime ore, così come Nick Hochs, uno dei leader dei Proud Boys, in manette dopo essere rientrato a Honolulu.