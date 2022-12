PHOTO



L'aereo è sbarcato intorno alla mezzanotte di giovedì a Fiumicino. Sul muso le stelle rosse della Repubblica popolare cinese e a bordo il team di nove medici cinesi, che hanno combattuto nella trincea di Wuhan, e un di forniture mediche: almeno una tonnellata. Le foto dei medici sono diventate virali in pochi minuti e il popolo del web li ha salutati come i nuovi liberatori. Il gruppo di lavoro e' composto da medici di diversi istituti tra cui il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e l'Ospedale della Cina occidentale nella provincia del Sichuan. Il materiale inviato include attrezzature per i reparti di terapia intensiva, equipaggiamento protettivo e farmaci antivirali. "Adesso quella contro il coronavirus e' una lotta globale", ha detto prima della partenza Sun Shuopeng, vicedirettore della Croce Rossa e capo del team cinese al "Global Times". Il team ha portato con se' oltre 700 strumentazioni fornite dall'ospedale Ruijin della School of Medicine dell'Universita' di Shanghai Jiaotong, inclusi ventilatori, monitor e defibrillatori. "Le forniture sono destinate alla creazione di un'unita' di terapia intensiva per i pazienti infetti da Covid-19", ha detto Chen Haitao, vice capo dell'ospedale. "In base ai requisiti della parte italiana, abbiamo selezionato le attrezzature che si sono dimostrate utili durante le pratiche cliniche". "Molti dottori ed esperti medici italiani vorrebbero esprimere la loro gratitudine ai loro colleghi cinesi, ma non tutti possono uscire dalla citta' in questo momento straordinario", ha detto una fonte della Croce Rossa italiana. Le forniture mediche provengono da diverse citta' della Cina e comprendono anche alcune medicine a base di erbe cinesi come la capsula Lianhuaqingwen. "La capsula di Lianhuaqingwen si e' dimostrata efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando ad apprezzare l'efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi", ha detto Sun. Liang Zongan, direttore del Dipartimento di terapia respiratoria e di terapia intensiva presso l'Ospedale della Cina occidentale, anch'egli membro del team inviato in Italia, ha dichiarato che i medici cinesi hanno portato con se' alcuni rapporti di ricerca e linee guida sull'esperienza del controllo e del trattamento dell'epidemia acquisiti in Cina, e spera di condividere le informazioni con esperti locali in Italia. Sun ha riferito al "Global Times" che il ritorno in Cina del team medico dipendera' dall'evoluzione della situazione in Italia.