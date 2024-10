Un uomo di 49 anni, residente a Las Vegas e identificato come Vem Miller, è stato arrestato vicino a un comizio di Donald Trump a Coachella, in California. Le forze dell'ordine hanno trovato nel suo SUV nero un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità. Miller ha confessato di appartenere al gruppo di estrema destra chiamato Sovereign Citizens. Secondo lo sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, questo gruppo "non crede nel governo e nel controllo governativo" e rifiuta l'applicazione delle leggi statali e federali.

Le autorità hanno fermato Miller mentre si avvicinava al perimetro del comizio. Bianco ha dichiarato: «L'uomo non credeva che il governo avesse alcun controllo su di lui». Durante la conferenza stampa, lo sceriffo ha aggiunto: «Abbiamo impedito un terzo tentativo di assassinio di Trump. Sono felice che non ne stiamo parlando come di un altro tragico attentato».

Nel veicolo sono stati sequestrati, oltre alle armi, diversi documenti falsi come carte d'identità e passaporti con nomi fittizi. Nonostante il pericolo, Trump non si trovava sul luogo al momento dell’arresto.

Secondo fonti della CNN, non ci sono prove dirette che Miller avesse pianificato di assassinare Trump. Tuttavia, la situazione ha destato preoccupazione per la presenza di armi illegali e la violazione dei protocolli di sicurezza.