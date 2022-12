PHOTO



E’ stato arrestato Mohamed Abrini, passaporto belga e origini marocchine, super-ricercato per gli attentati di Parigi del 13 novembre scorso. L’arresto è avvenuto nella zona di Anderlecht, nella periferia di Bruxelles e non lontano dal quartiere di Molenbeek.L’uomo, 31 anni, era stato ripreso dalle telecamere di una stazione di servizio due giorni prima degli attentati, in compagnia di Salah Abdeslam, arrestato il mese scorso a Molenbeek. I due viaggiavano a bordo della Renault Clio, che sarebbe poi stata usata per gli attacchi terroristici nella capitale francese.Con lui è stato arrestato anche un secondo attentatore, identificato in Osama Krayem. L’uomo è sospettato di essere l’accompagnatore del kamikaze Kahlid El Bakraoui, che si fece esplodere nella metropolitana di Bruxelles il 22 marzo. Il suo dna e quello di Abrini sarebbero stati trovati, infatti, nell’appartamento da cui sono partiti i kamikaze diretti all’aeroporto della capitale belga.Secondo la televisione pubblica locale VRT, Abrini è anche il famigerato “uomo col cappello” che ha accompagnato i due attentatori all’aeroporto. Un’altra fonte belga ha identificato in Abrini l’individuo che aveva acquistato, in un centro commerciale di Bruxelles, le valige usate per l’attacco alla metropolitana.Secondo gli investigatori, Abrini avrebbe soggiornato per un periodo di tempo in Siria, mentre suo fratello minore Souleyman si era arruolato nelle flia dell’Isis nel gennaio 2014, morendo otto mesi dopo. In passato Abrini era stato condannato per rapina.La procura federale belga ha reso nota la liberazione di Abdellah Chouaa, arrestato 10 giorni dopo la strage di Parigi e una delle quattordici persone incriminate per coinvolgimento negli attacchi terroristici. Il rilascio sarà comunque subordinato alla “osservanza di rigorose condizioni”. Chouaa, 35 anni, figlio di un imam di Molenbeek e conoscente di Abrini, rimane indagato per “omicidio plurimo a scopo di terrorismo” e “partecipazione a organizzazione terroristica”.