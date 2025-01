Le autorità sudcoreane hanno arrestato il Presidente sotto impeachment Yoon Suk Yeol in seguito alla sua controversa decisione di dichiarare la legge marziale il mese scorso. Prima di essere scortato nella sede dell'agenzia anticorruzione, Yoon ha dichiarato in un videomessaggio: «Lo stato di diritto è completamente crollato in questo Paese». Pur considerando il mandato di arresto illegittimo, ha affermato di rispettarlo per evitare scontri tra forze dell’ordine e sicurezza presidenziale.

Una scorta di SUV neri, alcuni dotati di sirene, ha lasciato il complesso presidenziale di Seul, accompagnando il veicolo di Yoon fino all’Ufficio per le indagini sulla corruzione nella città di Gwacheon.

Secondo l’Ufficio investigativo sulla corruzione degli alti funzionari, l’arresto è avvenuto cinque ore dopo l’ingresso degli investigatori nella residenza presidenziale, in seguito a uno stallo con la sicurezza. Gli agenti di polizia hanno utilizzato scale per superare le barricate di autobus posizionate nei pressi dell’ingresso, avanzando poi fino a un cancello con il marchio presidenziale in oro.

Il Presidente Yoon ha commentato: «Sono veramente sconcertato nel vedere che illegalità su illegalità su illegalità sono state eseguite e che le procedure sono state condotte con forza in base a un mandato non valido». Ha aggiunto: «La mia decisione di rispettare tali procedure illegali non è un riconoscimento, ma piuttosto la volontà di prevenire incidenti spiacevoli e spargimenti di sangue».

È la prima volta nella storia della Corea del Sud che un presidente in carica viene arrestato. L’arresto è avvenuto durante un’indagine sull’imposizione della legge marziale da parte di Yoon, avvenuta in circostanze altamente controverse.