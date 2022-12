PHOTO



Era latitante dal 7 dicembre del 2004, giorno in cui riuscì a evitare un maxi-blitz delle forze dell'ordine. Da quel momento in poi nessuno ebbe più notizie del boss-ragazzino Marco Di Lauro, oggi 38enne, che è stato arrestato a Napoli nella tarda serata di sabato. Marco Di Lauro, quarto figlio del boss Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo 'o milionario, storico capo dell'omonimo clan di Secondigliano, era ricercato per associazione a delinquere di stampo mafioso e diversi altri reati. Dal 17 novembre 2006 era ricercato anche in campo internazionale perché il suo nome era stato inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità. In basso il momento dell'arresto [embed]https://www.youtube.com/watch?v=MjCT4mfXi-w[/embed]