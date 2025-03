Apple e SpaceX sono in forte competizione per ottenere le frequenze radio necessarie per espandere i loro servizi satellitari di comunicazione. Secondo quanto riportato dal "Wall Street Journal", Apple sta investendo pesantemente nelle comunicazioni via satellite per offrire connettività in aree non coperte dalle reti tradizionali. Dall'altra parte, SpaceX ha lanciato oltre 550 satelliti per il servizio Starlink, puntando a fornire connettività cellulare. La disputa tra le due aziende riguarda l'accesso alle frequenze radio, una risorsa limitata, con SpaceX che ha cercato di rallentare i progetti satellitari di Apple attraverso pressioni sui regolatori federali.

Le tensioni tra i due giganti si sono intensificate dopo che SpaceX e il partner T-Mobile hanno cercato una collaborazione con Apple per integrare Starlink sui nuovi modelli di iPhone. Sebbene ci siano state discussioni tese, le aziende hanno trovato un accordo che consentirà al servizio satellitare di funzionare senza problemi sugli iPhone.

Tuttavia, Apple mantiene un controllo severo sul suo ecosistema, mentre l'espansione della connettività nelle aree più remote potrebbe incrementare le vendite di iPhone e l'adozione di Starlink. Nonostante le divergenze, alcune strategie richiedono la cooperazione tra le due aziende. Globalstar, partner di Apple per i servizi satellitari, ha ingaggiato SpaceX per lanciare i satelliti necessari, mentre SpaceX e T-Mobile necessitano della collaborazione di Apple per garantire l'accesso ai loro servizi sugli iPhone. Nonostante gli incontri tra i dirigenti delle due aziende, non è stato ancora raggiunto un accordo per collegare direttamente gli iPhone ai satelliti SpaceX.