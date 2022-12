La scrittrice franceseha vinto il premio Nobel 2022. L'Accademia svedese ha dato l'annuncio per bocca del segretario permanente Mats Malm in diretta streaming. Ernaux ha 82 anni e i pronostici la davano nella lista dei favoriti, anche se non ai primi posti. Prima di lei i bookmakers puntavano su Salman Rushdie e Michel Houellebecq, rimasti a bocca asciutta. Nelle motivazionisottolinea «il coraggio e l'acutezza clinica con cui scopre le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale». La scrittrice ha commentato parlando di «grande onore» e una «responsabilità». In Italia L'Orma Editore ha pubblicato i romanzi Il posto, Gli anni, vincitore del Premio Strega Europeo 2016, L'altra figlia, Memoria di ragazza, Una donna, vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019, La vergogna, L'evento e La donna gelato. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Marguerite Yourcenar alla carriera, nel 2018 il Premio Hemingway per la letteratura, nel 2022 il Premio letterario internazionale Mondello - Sezione autore straniero. Da L'evento è stato tratto il film diretto da Audrey Diwan ealla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Ernaux ha scritto più di 20 libri. Nata e cresciuta in, la scrittrice ha raccontato nei suoi libri le sue radici e le diseguaglianze sociali. L'Accademia ha rimarcato proprio questa indagine. «Nei suoi testi emergono forti disparità di genere, di lingua e di classe», si legge.