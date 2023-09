Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Un neonato è morto durante una traversata subito dopo il parto: il corpicino è stato condotto a Lampedusa dove è arrivato su una motovedetta della Guardia costiera che ha soccorso un gruppo di migranti al largo dell'isola. Nei giorni scorsi un'altra piccola vittima, di cinque mesi, caduta in acqua e deceduta durante le fasi dei soccorsi.

La mamma del piccolo viaggiava insieme ad altri circa quaranta migranti tratti in salvo nella notte. Il piccolo è stato trasportato al cimitero di contrada Imbriacola e la mamma portata, in ambulanza, al Poliambulatorio. Il neonato morto subito dopo il parto sarebbe stato partorito quando la madre era ancora sul barchino, che conteneva altri 40 migranti, e non sulla motovedetta della Guardia costiera come si era appreso in un primo momento. La motovedetta è arrivata e ha dato assistenza alla madre ma il piccolo non c’è stato nulla da fare.