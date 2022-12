Più di un migliaio a manifestare sotto la sede del Consiglio costituzionale di Algeri e scandivano le stesse parole d’ordine del movimento che da settimane fa vibrare i quartieri della città. Gli avvocati algerini chiedono anche loro che venga annullata la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika per quello che sarebbe il quinto mandato consecutivo. Il consiglio costituzionale è l’organo dove sono state presentate le candidature per le presidenziali del 18 aprile.

Secondo gli avvocati la candidatura di Bouteflika, dal 24 febbraio in ospedale in Svizzera, è irricevibile perché nel dossier manca il certificato medico che attesti le sue condizioni di salute. Il consiglio costituzionale deve decidere sulle candidature entro il 14 marzo. In una lettera al consiglio costituzionale, l’ordine dei medici ha ricordato che i certificati dei candidati alla presenza devono rispondere alle «regole deontologiche» e che i medici che li redigono devono essere iscritti all’ordine.