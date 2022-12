Doveva essere l’udienza conclusiva, quella che si è svolta mercoledì scorso nell’aula bunker del, nella zona europea della, dove vengono giudicati, assieme ad altri colleghi,, il presidente dell’, e la collega, anch’essa esponente della stessa associazione. Un processo che li vede imputati dal 2013 , un lunghissimo periodo dunque, quasi tutto passato in detenzione preventiva. Invece, doppio colpo di scena: la Corte, finalmente, ha acquisito i documenti digitali provenienti dai Paesi Bassi che non bastarono lì a incriminare i colleghi dieci anni fa, e che invece ora la procura turca vuole porre a base dell’accusa. Avendoli ricevuti solo lunedì, la Corte ha disposto una perizia che ne trascriva il contenuto e indaghi sulle modalità con cui sono arrivati in Turchia ed entrati nel processo, proprio perché la loro origine è quanto mai dubbia e contestata dalla difesa.Nulla invece è stato stabilito circa la richiesta della difesa di sentire i testi dell’accusa (per lo più anonimi, secretati e di dubbia stabilità mentale) mai potuti sottoporre a controesame e verifica dibattimentale. Contemporaneamente, però, la Corte ha nuovamente rigettato la richiesta di rimessione in libertà dei due colleghi Serlgiuk e Barkin, anche se per lei vi è la concreta possibilità che, anche ove fosse dichiarata - ingiustamente - colpevole, la pena potrebbe rientrare nel presofferto. A questo punto, in un intervento di pochi minuti davanti a centinaia di colleghi turchi e stranieri,Lo spettro della medesima fine è comparso nell’aula, anche se Barkin ha specificato che lo sciopero, in cui verrà “accompagnata” da altri due colleghi detenuti, almeno per il momento, è a termine.I motivi? La richiesta di un processo giusto secondo le regole del diritto, né più né meno. Come ha chiesto Ebru fino al giorno che è morta perché nessuno ascoltò la sua richiesta.