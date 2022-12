"La dichiarazione di pandemia serve proprio per far capire che tutti i Paesi devono fare qualcosa altrimenti"

PHOTO

Coronavirus a scuola, Ricciardi: «Riapertura punto interrogativo»

"Ci vorranno almeno due settimane per veder diminuire il numero dei contagi, questa settimana aumenteranno ancora ma poi diminuiranno", parola di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e componente del comitato esecutivo Oms. "E' essenziale che altri paesi si allineino a quello che l'Italia sta facendo. Tutti dobbiamo dare vita ad azioni di contenimento. Pandemia vuol dire che e' stato registrato un aumento di casi in tutto il mondo, contemporaneamente. Quindi dobbiamo darci da fare". "Roma e Napoli devono essere attenzionate. Mi preoccupa lo spostamento che c'è stato da Nord a Sud delle persone e soprattutto quei comportamenti scellerati delle movide. I ragazzi devono stare a casa". "Dobbiamo continuare a dire alle persone che devono stare ferme - ha aggiunto - non devono spostarsi neanche dalla propria casa. L'obbligo è categorico. Bisogna lasciare spazio a chi fa attività assistenziali". "La dichiarazione di pandemia serve proprio per far capire che tutti i Paesi devono fare qualcosa altrimenti non se ne esce e l'Italia e' stata la prima a sollecitare un cambio di passo", ha continuato Walter Ricciardi. Rispondendo ad una domanda sui comportamenti irresponsabili che i cittadini di altri Paesi stanno tenendo partecipando ad esempio a raduni, Ricciardi ha detto che "con la dichiarazione di pandemia tutti i Paesi sono coinvolti e presto i cittadini se ne renderanno conto. Ci sono paesi che hanno difficoltà a spiegare la situazione all'opinione pubblica e ci sono ancora comportamenti folli".