Laha simulato attacchi contro, nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno. Lo afferma il ministero della Difesa di Taipei , affermando che sono stati rilevati diversi caccia e navi dell'Esercito popolare di liberazione «intorno allo Stretto», con alcuni che «hanno attraversato la linea mediana» in una azione di «possibile attacco simulato». Le forze armate della Repubblica di, il nome ufficiale di, hanno utilizzato, si legge in una nota, «trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione».ancora contro Nancy Pelosi dopo le critiche per la visita a, l’isola di fatto indipendente che la- alleato numero uno di Pyongyang - considera una «provincia ribelle» e intorno alla quale sta portando avanti maxi manovre militari. L’accusa agli Stati Uniti è di «aggiungere benzina sul fuoco» e per la Pelosi di essere «il peggior distruttore della pace e della stabilità a livello internazionale», riporta l’agenziache diffonde una dichiarazione di, direttore generale del Dipartimento per l’informazione del ministero degli Esteri di. La speaker della Camera «ha fomentato l’atmosfera di confronto con la Corea del Nord durante la sua visita in» - affermano da- e con le autorità sudcoreane ha parlato di una «deterrenza forte e ampliata» per far fronte alle «minacce dalla» e «si è presentata persino» a, dove nel 2019incontrò. «Gli Stati Uniti devono pagare caro per tutte le fonti di problemi create da lei, ovunque sia andata», tuonano i nordcoreani.Il vice capo dell’unità di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa di Taiwan,, è stato trovato morto questa mattina in una stanza d’albergo nel Sud di, secondo l’agenzia ufficiale taiwanese(Cna). Cinquantasette anni,lavorava al National Chung-Shan Institute of Science and Technology appartenente all’esercito. Le autorità, secondo i media locali, stanno indagando sulle cause e le circostanze della morte.era in viaggio d’affari nella contea meridionale di, ha riferito la, aggiungendo che il funzionario aveva assunto l’incarico di supervisionare vari progetti di produzione missilistica, all’inizio di quest’anno. Il National Chung-Shan Institute of Science and Technology sta lavorando sul raddoppio della capacità di produzione annuale di missili per contrastare la crescente minaccia militare della«La presidente Pelosi ha il diritto di fare quella visita, poiché molti membri del nostro Congresso hanno visitato, anche quest’anno. Ma a prescindere da ciò, la reazione dellaè così sproporzionata e così pericolosa, qualunque cosa si senta riguardo alla visita: il lancio di 11 missili balistici, anche su; inviando le sue navi in giro per Taiwan. Cinque dei missili che ha lanciato sono atterrati vicino al». Così il segretario di Stato Usa«Quindi - ha aggiunto - penso che sia molto importante agire in modo responsabile. Gli Stati Uniti non si impegneranno in nessuna azione provocatoria. Pensiamo che i mari dovrebbero essere calmati». «Lo stretto di Taiwan è di vitale importanza praticamente per tutti i paesi della regione. Tanto commercio passa di là. Se ciò venisse interrotto, avrebbe un impatto terribile sull’economia globale e sul desiderio di tutti di riprendersi dal. Quindi penso che sia dovere di tutti i paesi - gli Stati Uniti, ma anche la- agire in modo responsabile e non usare la visita di un membro del nostro Congresso come pretesto per intraprendere azioni potenzialmente pericolose e destabilizzanti» conclude