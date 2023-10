Almeno 8.005 palestinesi sono stati uccisi a Gaza negli attacchi israeliani dal 7 ottobre. Più di 1.400 le persone uccise in Israele. Secondo il ministero della Salute di Gaza, riporta la tv satellitare al-Jazeera, in tre settimane sono rimaste uccise almeno 3.342 minori. È questo il terribile bilancio del conflitto in Palestina, mentre sono incessanti gli appelli del capo delle Nazioni Unite António Guterres per il cessate il fuoco per porre fine «all’incubo dello spargimento di sangue», ha dichiarato nel corso di una visita in Nepal. «La situazione a Gaza sta diventando di ora in ora più disperata - ha detto - Mi dispiace che invece di una pausa umanitaria che è sempre più necessaria, sostenuta dalla comunità internazionale, Israele abbia intensificato le sue operazioni militari. Il numero di civili uccisi e feriti è assolutamente inaccettabile. Il mondo è testimone di una catastrofe umanitaria che si svolge sotto i nostri occhi», ha aggiunto Guterres, secondo cui «a più di due milioni di persone, che non hanno un posto sicuro dove andare, viene negato l'essenziale per la vita - cibo, acqua, riparo e cure mediche - mentre vengono sottoposti a bombardamenti incessanti. Esorto tutti coloro che hanno responsabilità a fare un passo indietro dal baratro».

Le telecomunicazioni sono state gradualmente ripristinate nella Striscia di Gaza mentre continuano gli attacchi aerei e terrestri israeliani . Almeno tre palestinesi sono stati uccisi durante i raid israeliani notturni nella Cisgiordania occupata.

Il primo ministro Netanyahu afferma che la guerra a Gaza sarà «lunga e difficile», con Israele che intensificherà i suoi raid aerei e passerà alla «fase successiva» delle operazioni. Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, dice che il gruppo è pronto per uno scambio «immediato» di prigionieri con Israele.

Medici Senza Frontiere ha chiesto un cessate il fuoco immediato per prevenire ulteriori morti nella Striscia di Gaza e consentire l’arrivo delle forniture umanitarie di cui c’è disperatamente bisogno.

«Il nord di Gaza viene raso al suolo, mentre l'intera Striscia viene colpita e i civili non hanno un posto dove rifugiarsi», si legge in una dichiarazione dell'organizzazione umanitaria con sede in Svizzera.