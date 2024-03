Allarme bomba nella stazione di Trani, dove è stata sospesa la circolazione dei treni. Oggi inoltre sono state chiuse a seguito dell’allarme scattato intorno alle sei del mattino dopo il ritrovamento di un biglietto e di una valigetta lasciata incustodita alla stazione dei treni.

Nel foglietto si parla di alcuni ordigni biologici piazzati alla stazione ferroviaria e in due plessi scolastici. Trenitalia fa sapere che «la circolazione permane sospesa a Trani» poiché è «in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine». Il comune informa che a «causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna». «Sono in corso verifiche della polizia di Stato nelle scuole della città. A seguito di avvenuta bonifica, il liceo Scientifico può riaprire».