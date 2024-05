All'Università Statale di Milano è stato annullato per motivi di sicurezza un convegno organizzato dall'associazione Italia-Israele di Savona previsto per il 7 maggio, dal titolo "L'unica democrazia del Medioriente. Israele fra storia e diritto internazionale". «Il clima è teso», ha riconosciuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della Milano Arch Week, «è vero che è stato cancellato questo evento, al contempo è previsto domenica pomeriggio in piazza della Scala, con l'accordo di tutti i partiti, un momento per manifestare contro l'antisemitismo dilagante» lanciato dal Consigliere comunale di Azione Daniele Nahum.

«Quindi come sempre ci sono tanti aspetti che vanno considerati», ha aggiunto Sala, «la sintesi è che è un tema di grande dibattito ma sono questioni su cui la politica milanese sta cercando di tenere la barra diritta». La partecipazione del sindaco non è ancora certa, come ha spiegato lui stesso.

Parla il Rettore della Statale di Milano

«In relazione alle uscite stampa riguardanti il Convegno previsto per martedì 7 maggio in Statale, organizzato dalla Associazione Italia-Israele di Savona, l’Università degli Studi di Milano precisa di avere appreso dell’annullamento dell’incontro unicamente dagli organi di informazione, nella tarda serata di ieri. La Associazione non si è infatti premurata di informare della decisione il Rettore Elio Franzini né, tantomeno, di rispondere alla proposta del Rettore inoltrata ieri pomeriggio alla Presidenza della Associazione, di svolgere il convegno on line e non, come inizialmente programmato, in presenza. La scelta di trasformare l’incontro in modalità online, non certo di annullarlo, è stata assunta dal Rettore Elio Franzini dopo attenta valutazione delle condizioni ambientali interne ed esterne all’Università, nell’intento di minimizzare i rischi per la sicurezza del pubblico e dei relatori, sentita anche la Digos». È quanto si legge in una nota dell'Università Statale di Milano.

«La consueta interlocuzione con la Digos ha fornito elementi utili alla valutazione generale anche se - lo si vuole ribadire con fermezza - la decisione di tenere il convegno on line è stata presa direttamente dal Rettore Elio Franzini. Tale decisione, peraltro coerente con le linee guida della CRUI recentemente emanate, intendeva salvaguardare il diritto degli organizzatori al confronto pubblico, bilanciandolo con il dovere della tutela della sicurezza dell’ateneo e degli studenti che resta sempre la prima e imprescindibile responsabilità del Rettore», conclude la nota.