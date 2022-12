Le autorità iraniane hanno ordinato a un volo della Mahan Air Flight, diretto da Tehran a Dubai, di effettuare un atterraggio di emergenza nell'isola di Kish.

E hanno "costretto a scendere dall'aereo la moglie e la figlia dell'ex calciatore Ali Daei", che sta subendo minacce e ritorsioni da parte del governo per il suo sostegno alle proteste delle giovani e dei giovani contro il regime degli ayatollah in corso dallo scorso settembre dopo la morte della giovane Masha Amini finita in custodia della polizia religiosa.

E' quanto scrive su Twitter il giornalista di Bbc.monitoring Kian Sharifi, aggiungendo che Daei, che non era a bordo dell'aereo, ha fatto sapere che la sua famiglia non è stata arrestata.

Il sito Iran International scrive che alla moglie di Daei sarebbe stato vietato di lasciare il Paese a causa "delle sue attività in favore degli scioperi", riportano le agenzie Tasnim e Isna secondo le quali la donna averebbe aggirato "con un'azione illegale" il divieto.

L'ex calciatore, al quale è stato sequestrato il passaporto ed è sotto la stretta sorveglianza degli apparati di sicurezza, ha replicato che la moglie e la figlia si sono imbarcate in modo "completamente legale per andare a Dubai, se ci fosse stato un divieto a partire sarebbe emerso al momento del controllo dei passaporti. Ancora nessuno mi ha dato una risposta per quello che è successo, volevano forse arrestare dei terroristi?", ha dichiarato con rabbia ribadendo che sua moglie e sua figlia sono state fatte scendere dall'aereo ma non sarebbero state arrestate.

Almeno per il momento. Ma l’idea del regime è molto chiara: esercitare pressione sulla sua famiglia per tenerlo a bada, dato che la sua immensa popolarità renderebbe controproducente un suo arresto.

Nato il 21 marzo 1969 ad Ardabil, nel nord del Paese, Ali Daei in patria è considerato una leggenda del calcio, ha giocato in decine di club, anche nella Bundesliga tedesca dove è entrato nella rosa del Bayer di Monaco, ma è con la casacca della sua nazionale ha che ha dato il meglio di sé, realizzando la bellezza di 109 reti in 150 partite, miglior marcatore di sempre.