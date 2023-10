Ottantotto persone in pericolo nel Mediterraneo centrale. A lanciare l'sos è Alarm Phone in contatto con un gruppo di migranti in fuga dalla Libia. «Non possono proseguire a causa delle onde alte e del forte vento. La situazione nel gommone è pericolosa e hanno bisogno di un soccorso urgente», dice l'ong che aveva segnalato ieri altri 20 naufraghi alla deriva in zona Sar maltese. «La nave mercantile Kingston sta monitorando la situazione - aveva detto -. Esortiamo le autorità a salvare senza indugio queste persone e a portarle al sicuro in Europa».