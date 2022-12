Gruppi «armati russi» stano costringendo i residenti «delle zone occupate per costringere le persone a votare al cosiddetto referendum». É quanto rende noto il sindaco di Lugansk,, in un post su Telegram, secondo quanto riporta il Guardian. «Gli occupanti stanno impedendo alle persone di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre», afferma. Nei primi quattro giorni dei referendum,saranno i funzionari elettorali a portare le schede a casa delle persone e ad allestire seggi elettorali vicino a edifici residenziali, per quelli che definiscono motivi di sicurezza. Martedì, invece, sarà l’unico giorno in cui gli elettori saranno invitati a recarsi ai seggi. Si può votare inoltre in, dove i rifugiati delle regioni occupate possono imbucare le loro schede. Denis Pushilin , leader separatista delle autorità filorusse nella regione di Donetsk , ha definito oggi il referendum «una pietra miliare storica». Nel voto si chiede ai residenti se vogliono che le loro regioni facciano parte dellaed è scontato che vada nella direzione di Mosca; ciò darebbe allail pretesto di affermare che i tentativi delle forze ucraine di riguadagnare il controllo del proprio territorio si configurino come attacchi alla stessa, facendo salire drammaticamente la tensione dopo sette mesi di guerra. I referendum seguono l’ordine di mobilitazione parziale annunciato dal presidente russo Vladimir Putin , che potrebbe portare ad aggiungere ai combattimenti altri 300mila soldati. Il voto durerà cinque giorni, fino a martedì. E mentre si iniziava a votare nelle regioni occupate, sui social network russi dilagavano scene drammatiche di famiglie in lacrime per dare l’addio agli uomini che partono per andare a combattere. Intanto in Russia gli attivisti anti-guerra hanno in programma altre proteste contro la mobilitazione parziale.