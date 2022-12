PHOTO



Sono almeno 52 le persone rimaste ferite tra quelle che viaggiavano a bordo di un aereo privato uscito dalla pista d’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, spezzandosi in due e prendendo fuoco. Lo ha confermato il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, secondo cui i passeggeri feriti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini. La procura di Ankara ha intanto avviato un’indagine sull’incidente e lo scalo aeroportuale è stato temporaneamente chiuso al traffico aereo. Come riporta l’agenzia di stampa «Anadolu», non cisono vittime tra le 177 persone, inclusi due bambini e sei membri dell’equipaggio, che erano a bordo dell’ aereo. L’ aereo, partito da Smirne, avrebbe dovuto atterrare alnuovo aeroporto di Istanbul, ma sarebbe stato costretto a dirottare su Sabiha Gokcen a causa di un guasto.