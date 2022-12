PHOTO



Addio all'avvocato napoletano Enrico Tuccillo sabato notte a causa del coronavirus. Il ricovero in ospedale ara arrivato dopo i primi sintomi accusati una settimana fa. Inizialmente era stato nell'ospedale Cotugno, successivamente le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da rendere necessaria l'intubazione. Nella scorsa notte era stato trasferito al Loreto Mare, in gravi condizioni. Celebre avvocato, Tuccillo ha preso parte ai processi di Tangentopoli negli anni '90; ha difeso il cardinale Michele Giordano, che fu accusato dalla Procura di Lagonegro di prendere parte alle attività usurarie del fratello Mario Lucio. Ma è stato anche il legale di Giuseppe Rassello, sacerdote del Rione Sanita', accusato di abusi sessuali. Don Rassello fu accusato da un quattordicenne che frequentava la chiesa. Nel quartiere quasi nessuno credette alle accuse ma, dopo un arresto spettacolo eseguito in chiesa, don Rassello venne condannato. Gli allievi del liceo "Genovesi" dove aveva insegnato, i parrocchiani firmarono più appelli di solidarietà, la Curia lo sostenne. E molti dubbi sorsero sulle accuse. "Parroco troppo scomodo per la locale feccia politica e camorristica" scrisse Ermanno Rea nel suo ultimo libro, pubblicato postumo nel 2016, "Nostalgia". Anche Diego Armando Maradona Junior ha voluto ricordare il noto avvocato con un messaggio sul suo profilo Instagram: "Caro avvocato mi hai sempre raccontato di aver difeso il figlio di tutti i napoletani con orgoglio e perseveranza. Oggi quel figlio orgogliosamente napoletano piange la tua scomparsa..."."Non smetterò mai di esserti grato per quello che hai fatto per me, mi hai ridato il cognome che tanto avevo desiderato, mi hai ridato la dignità, mi hai sposato, mi hai guidato nel cammino della fede!! Ti voglio bene avvocato e non so se mai potrò ridarti tutto ciò che tu hai dato a me!! Un giorno ci rivedremo!" ha scritto il figlio del Pibe de Oro in ricordo del noto avvocato.